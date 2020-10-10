Жители Сургута вновь жалуются чиновникам на пробки на основном въезде в микрорайон ЖД — улице Есенина, однако те пока ничем не могут помочь.

«В часы пик в обе стороны возникают большие пробки от развязки на Югорском тракте и до улицы Грибоедова. Если раньше пробки были только в сторону города, сейчас пробки и в сторону жд. Зимой ситуация ухудшится», — пишет на портале «Твой Сургут» сургутянка Наталья.

В ответе на обращение специалисты администрации сообщили, что денег на расширение в казне нет. «К сожалению, на ближайшее время в городской бюджет не заложено средств на такой проект. Тем не менее, мы ищем варианты исправить ситуацию. В следующем году эту улицу разгрузит новая дорога — продолжение улицы Толстого до Нефтеюганского шоссе», — написал заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андрей Байков.

Также чиновник отметил, что уже в этом году на городских улицах начнут устанавливать интеллектуальные системы, которые помогут навести порядок.