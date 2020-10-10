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​В бюджете Сургута нет средств на реконструкцию улицы Есенина, чтобы избавить горожан от пробок на ней

Жители Сургута вновь жалуются чиновникам на пробки на основном въезде в микрорайон ЖД — улице Есенина, однако те пока ничем не могут помочь

​В бюджете Сургута нет средств на реконструкцию улицы Есенина, чтобы избавить горожан от пробок на ней
tvoysurgut.ru/problems/show/12310

Жители Сургута вновь жалуются чиновникам на пробки на основном въезде в микрорайон ЖД — улице Есенина, однако те пока ничем не могут помочь.

«В часы пик в обе стороны возникают большие пробки от развязки на Югорском тракте и до улицы Грибоедова. Если раньше пробки были только в сторону города, сейчас пробки и в сторону жд. Зимой ситуация ухудшится», — пишет на портале «Твой Сургут» сургутянка Наталья.

В ответе на обращение специалисты администрации сообщили, что денег на расширение в казне нет. «К сожалению, на ближайшее время в городской бюджет не заложено средств на такой проект. Тем не менее, мы ищем варианты исправить ситуацию. В следующем году эту улицу разгрузит новая дорога — продолжение улицы Толстого до Нефтеюганского шоссе», — написал заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андрей Байков.

Также чиновник отметил, что уже в этом году на городских улицах начнут устанавливать интеллектуальные системы, которые помогут навести порядок.


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Сегодня в 19:26, просмотров: 232, комментариев: 3
Комментарии:
Местный
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Сегодня в 20:11
«Развязка на Югорском тракте» называлась Грибоедовской, в честь улицы Грибоедова. Теперь, с какого-то ера, часть улицы Грибоедова обозвана ул. Есенина. Развязка теперь Есенинская? Югорско-(Тюменско-)трактовская? А Нефтеюганское шоссе, которое плавно меняет название от Ауры в сторону Белого Яра на «Тюменский тракт»? Какая «понаехавшая редиска» отвечает за наименование улиц в Сургуте? Байков аж запутался - продолжение Толстого не до «Нефтеюганского шоссе», а до «Тюменского тракта», так-то получается...
Местный
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Сегодня в 20:19
Самое шо интересное - то, что в городе две улицы Декабристов, видимо, эту редиску не беспокоит... (дорогая редакция, где смайлик facepalm, когда его так не хватает?)))
Александр
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Сегодня в 20:54
По логике чиновников, туда ещё и автовокзал нужно засунуть. Мало пробок
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