16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0284   EUR  90,7163  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества

Жители дома на Университетской, 21, в лифте которого разбили дисплей с рекламой, просили чиновников убрать ее

Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества

Реклама мешала: жители дома на Университетской, 21, в лифте которого разбили дисплей с рекламой, просили сургутских чиновников убрать ее. Соответствующее обращение до сих пор висит на портале «Твой Сургут».

«В доме по ул. Университетская, 21, в 4-м подъезде внутри лифта установлен дисплей с видеорекламой и со звуковым сопровождением. Жильцов дома не устраивает данная конструкция, так как она нарушает внутренние габариты пространства, и данное устройство может угрожать жизни людей, находящихся внутри лифта, — пишет некий Максим. — Жильцы подъезда разрешения на установку не давали. От лица жителей дома по улице Университетская, 21, 4-го подъезда, прошу демонтировать данную конструкцию».

Ответа на его обращение еще нет. Но он очевиден: установить дисплей управляющая компания могла лишь после согласия большинства жильцов, которое те должны были дать на общем собрании собственников.

Напомним, 4 октября в соцсетях появилось видео, как в Сургуте в лифте вышеуказанного дома взрослый мужчина локтем разбивает дисплей с рекламой. Его нашли через несколько дней. Объяснить свой поступок сургутянин не смог.


нравится (12) не нравится (3)
10 октября в 13:21, просмотров: 10546, комментариев: 1
Комментарии:
sst
не нравится
11 октября в 10:40
каким местом дисплей угрожает жизни пассажиров лифта?....не надо оправдывать неконтролируемую агрессию....

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В понедельник ХМАО накроет туман 29559
  2. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 2732
  3. Филологи Николай Ганущак, Дмитрий Ларкович: «Популярность русского языка в мире только растет» 2018
  4. ​Дистанционка после каникул и продление учебного года: чего ждать югорчанам? 1397
  5. В Югре насмерть сбили пешехода 1195
  6. ​Протестные выходные в Минске и Хабаровске 829
  7. ​Югра примет полуфинал Кубка России по волейболу 773
  8. ​Полетит на рекорд: югорский космонавт Сергей Рыжиков 14 октября отправится на МКС 542
  9. Своры собак повадились гулять на территории сургутского садика «Голубок» 511
  10. Накануне коронавирус подтвердился у 208 югорчан 392
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 49892
  2. ​В понедельник ХМАО накроет туман 29559
  3. Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества 10546
  4. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 9466
  5. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 9110
  6. ​Конец Югорскому тракту 9044
  7. В Нижневартовске один из руководителей нефтяного предприятия задержан по подозрению в коммерческом подкупе 8664
  8. Пенсионер из Сургута выиграл миллион в лотерее 7466
  9. В Сургуте из воды выловили огромную катушку 6507
  10. ​Не снимая маски: в Югре учителей обязали работать в СИЗах 5841
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 647603
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270904
  3. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 67402
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54362
  5. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 49892
  6. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46369
  7. ​В понедельник ХМАО накроет туман 29559
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24914
  9. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 21029
  10. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20872

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика