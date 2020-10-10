Жители дома на Университетской, 21, в лифте которого разбили дисплей с рекламой, просили чиновников убрать ее

Реклама мешала: жители дома на Университетской, 21, в лифте которого разбили дисплей с рекламой, просили сургутских чиновников убрать ее. Соответствующее обращение до сих пор висит на портале «Твой Сургут».

«В доме по ул. Университетская, 21, в 4-м подъезде внутри лифта установлен дисплей с видеорекламой и со звуковым сопровождением. Жильцов дома не устраивает данная конструкция, так как она нарушает внутренние габариты пространства, и данное устройство может угрожать жизни людей, находящихся внутри лифта, — пишет некий Максим. — Жильцы подъезда разрешения на установку не давали. От лица жителей дома по улице Университетская, 21, 4-го подъезда, прошу демонтировать данную конструкцию».

Ответа на его обращение еще нет. Но он очевиден: установить дисплей управляющая компания могла лишь после согласия большинства жильцов, которое те должны были дать на общем собрании собственников.

Напомним, 4 октября в соцсетях появилось видео, как в Сургуте в лифте вышеуказанного дома взрослый мужчина локтем разбивает дисплей с рекламой. Его нашли через несколько дней. Объяснить свой поступок сургутянин не смог.