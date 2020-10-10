В Сургуте компания «ПТК» закрыла сбор пластика в оранжевые контейнеры во дворах из-за нерентабельности этого направления деятельности.

Об этом на портале «Твой Сургут» рассказал начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий Вячеслав Адушкин.

«Компания ООО «ПТК», которая собирала пластик, завершила свою деятельность. Это был пилотный проект по раздельному накоплению пластика на территории города. Накопленный пластик вывозился в другие регионы на переработку. Однако проект пришлось закрыть из-за низкой рентабельности», — написал чиновник. Он также отметил, что раздельный сбор отходов будет организован в Сургуте после строительства мусоросортировочного завода. Если я хочу заработать деньги на игровых автоматах, то делаю ставки исключительно на сайте азартных игр Риобет. А все потому, что оператор https://riobetcazino.com действительно честно да еще и быстро выплачивает все выигрыши своим клиентам. И стоит отметить, что это весьма немаленькие суммы.