16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0284   EUR  90,7163  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Кондиционеры исторического парка в Сургуте создают опасность для жителей «Возрождения»

В Сургуте жители ЖК «Возрождение» пожаловались чиновникам через «Твой Сургут» на кондиционеры исторического парка «Россия — Моя история»

​Кондиционеры исторического парка в Сургуте создают опасность для жителей «Возрождения»

В Сургуте жители ЖК «Возрождение» пожаловались чиновникам через «Твой Сургут» на кондиционеры исторического парка «Россия — Моя история».

«Когда будет решен вопрос по кондиционерам музея, установленным в ЖК «Возрождение»? Из-за их установки в ЖК проезжает по высоте только один тип маленьких пожарных машин, — написала на портале сургутянка Анна. — Из этих кондиционеров льет вода как из ведра … на заезде в ЖК уже лужи. Не за горами заморозки — образуется наледь, а подъем-заезд в ЖК сложен для заезда транспорта».

В ответ на обращение чиновники отписали, что они направили собственнику музея письмо с требованием устранить нарушения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ЖК «Возрождение» не смогла заехать пожарная машина.


нравится (8) не нравится (1)
10 октября в 15:48, просмотров: 2595, комментариев: 1
Комментарии:
Виталий Малыхин
не нравится
11 октября в 12:45
Обычно уважаемый портал Сиапресс работал более оперативно. Видимо произошел сбой. Данный мой комментарий был размещен 24 сентября под обсуждением проблемы в сетях. Новость получила около 40 тысяч просмотров.
"... По пунктам. Идет проверка и наладка систем кондиционирования мультимедийного парка. В рамках этой работы была инициирована проверка заезда пожарных машин. Две пожарных машины "Ивеко" и "Зил" прошли без вопросов. 12 метровой пожарной машине "Мерседес" не хватило 5 см. Были сделаны выводы. Конструктив изменен, балки подняты на нужную высоту. Проведена новая проверка неделю назад. Лестница "Мерседес" прошла с большим запасом. (есть видео). Данное замечание с парка снято. Вопрос конденсата. Проблема выявлена при запуске систем на обогрев. Готовится проект по дренажу конденсата. Закончится наладка систем, блоки кондиционирования будут включаться периодически. Ночного шума не будет точно. В заморозки внешние блоки кондиционирования не запускаются никогда. Нам не наплевать на мнение жителей, именно для этого у РМИ с УК "Возрождение" есть договоренность собирать раз в две недели жителей ЖК для обсуждения проблемных вопросов в конференц-зале парка, а не на холодной автостоянке. Любая проблема имеет пути решения. Кто готов общаться - добро пожаловать, мы открыты для контакта..."
Вопросы давно урегулированы, но статья на портале появляется. Для чего? Пусть это останется внутренним делом редакции.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В понедельник ХМАО накроет туман 29557
  2. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 2732
  3. Филологи Николай Ганущак, Дмитрий Ларкович: «Популярность русского языка в мире только растет» 2018
  4. ​Дистанционка после каникул и продление учебного года: чего ждать югорчанам? 1395
  5. В Югре насмерть сбили пешехода 1193
  6. ​Протестные выходные в Минске и Хабаровске 829
  7. ​Югра примет полуфинал Кубка России по волейболу 773
  8. ​Полетит на рекорд: югорский космонавт Сергей Рыжиков 14 октября отправится на МКС 541
  9. Своры собак повадились гулять на территории сургутского садика «Голубок» 510
  10. Накануне коронавирус подтвердился у 208 югорчан 392
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 49890
  2. ​В понедельник ХМАО накроет туман 29557
  3. Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества 10545
  4. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 9466
  5. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 9108
  6. ​Конец Югорскому тракту 9044
  7. В Нижневартовске один из руководителей нефтяного предприятия задержан по подозрению в коммерческом подкупе 8662
  8. Пенсионер из Сургута выиграл миллион в лотерее 7466
  9. В Сургуте из воды выловили огромную катушку 6507
  10. ​Не снимая маски: в Югре учителей обязали работать в СИЗах 5841
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 647603
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270904
  3. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 67402
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54362
  5. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 49890
  6. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46369
  7. ​В понедельник ХМАО накроет туман 29557
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24914
  9. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 21029
  10. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20871

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика