В Сургуте жители ЖК «Возрождение» пожаловались чиновникам через «Твой Сургут» на кондиционеры исторического парка «Россия — Моя история».

«Когда будет решен вопрос по кондиционерам музея, установленным в ЖК «Возрождение»? Из-за их установки в ЖК проезжает по высоте только один тип маленьких пожарных машин, — написала на портале сургутянка Анна. — Из этих кондиционеров льет вода как из ведра … на заезде в ЖК уже лужи. Не за горами заморозки — образуется наледь, а подъем-заезд в ЖК сложен для заезда транспорта».

В ответ на обращение чиновники отписали, что они направили собственнику музея письмо с требованием устранить нарушения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ЖК «Возрождение» не смогла заехать пожарная машина.