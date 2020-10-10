В Сургуте жители ЖК «Возрождение» пожаловались чиновникам через «Твой Сургут» на кондиционеры исторического парка «Россия — Моя история».
«Когда будет решен вопрос по кондиционерам музея, установленным в ЖК «Возрождение»? Из-за их установки в ЖК проезжает по высоте только один тип маленьких пожарных машин, — написала на портале сургутянка Анна. — Из этих кондиционеров льет вода как из ведра … на заезде в ЖК уже лужи. Не за горами заморозки — образуется наледь, а подъем-заезд в ЖК сложен для заезда транспорта».
В ответ на обращение чиновники отписали, что они направили собственнику музея письмо с требованием устранить нарушения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в ЖК «Возрождение» не смогла заехать пожарная машина.
"... По пунктам. Идет проверка и наладка систем кондиционирования мультимедийного парка. В рамках этой работы была инициирована проверка заезда пожарных машин. Две пожарных машины "Ивеко" и "Зил" прошли без вопросов. 12 метровой пожарной машине "Мерседес" не хватило 5 см. Были сделаны выводы. Конструктив изменен, балки подняты на нужную высоту. Проведена новая проверка неделю назад. Лестница "Мерседес" прошла с большим запасом. (есть видео). Данное замечание с парка снято. Вопрос конденсата. Проблема выявлена при запуске систем на обогрев. Готовится проект по дренажу конденсата. Закончится наладка систем, блоки кондиционирования будут включаться периодически. Ночного шума не будет точно. В заморозки внешние блоки кондиционирования не запускаются никогда. Нам не наплевать на мнение жителей, именно для этого у РМИ с УК "Возрождение" есть договоренность собирать раз в две недели жителей ЖК для обсуждения проблемных вопросов в конференц-зале парка, а не на холодной автостоянке. Любая проблема имеет пути решения. Кто готов общаться - добро пожаловать, мы открыты для контакта..."
Вопросы давно урегулированы, но статья на портале появляется. Для чего? Пусть это останется внутренним делом редакции.