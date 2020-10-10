На дороге «Сургут-Когалым» сегодня ночью, 10 октября, сгорел автобус, перевозивший вахтовиков.

По данным МЧС по Югре, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:27. Звонивший сообщил, что на 51 км дороги горит вахтовый автобус.

На вызов отправились десять человек и три единицы техники. Огнеборцы уже в 2:39 локализовали огонь, а через две минуты полностью его потушили.

Пострадавших нет, люди эвакуировались из горящего транспорта самостоятельно. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, накануне в Сургуте горел детский магазин «Карапуз».

Видео: К-Информ