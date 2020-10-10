На площади «Нефтяник» в Сургуте 8 октября прошел одиночный пикет председателя профсоюза «Профсвобода» Александра Захаркина

В Сургуте на площади «Нефтяник» 8 октября прошел одиночный пикет против налогообложения компенсаций работникам «за вредность». Провел его председатель профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин.

«Необходимо защитить права 12 миллионов работников и принять все возможные меры, чтобы … не допустить в Госдуме принятия … нормы, ухудшающей экономическое положение работников, нарушающей их права на компенсацию вредных и опасных условий труда, и принципы социального партнерства», — сообщает он на своей странице в соцсети.

Общественник также отметил, что провел пикет под наблюдением сотрудника полиции и администрации города.