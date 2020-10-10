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​В Сургуте прошел пикет против налогообложения компенсаций работникам «за вредность»

На площади «Нефтяник» в Сургуте 8 октября прошел одиночный пикет председателя профсоюза «Профсвобода» Александра Захаркина

​В Сургуте прошел пикет против налогообложения компенсаций работникам «за вредность»
vk.com/id114736285

В Сургуте на площади «Нефтяник» 8 октября прошел одиночный пикет против налогообложения компенсаций работникам «за вредность». Провел его председатель профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин.

«Необходимо защитить права 12 миллионов работников и принять все возможные меры, чтобы … не допустить в Госдуме принятия … нормы, ухудшающей экономическое положение работников, нарушающей их права на компенсацию вредных и опасных условий труда, и принципы социального партнерства», — сообщает он на своей странице в соцсети.

Общественник также отметил, что провел пикет под наблюдением сотрудника полиции и администрации города.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 85, комментариев: 0
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