Сургутские пожарные ликвидировали возгорание на крыше магазина «Карапуз»

Пожар в крупном магазине детских товаров произошел 9 октября в 16.00. Сообщение о нем поступило от очевидцев. Столб черного дыма поднимался высоко вверх – его заметили в соседних микрорайонах. По информации пресс-службы окружного ведомства МЧС, из здания эвакуировали 45 человек. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание за 12 минут. В самом здании дыма не было.



Фото: Глория Добровольская

На место происшествия прибыло семь единиц техники, что положено по регламенту на такое крупное здание (около 1000 квадратов). После разведки часть машин отпустили. По предварительным данным, огонь мог возникнуть из-за неисправной элекропроводки. Официальной причины пока не назвали. На месте работают дознаватели.