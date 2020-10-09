Наталья Комарова подписала протокол об усилении противоэпидемических мер в школах

Носить маски на протяжении всего рабочего дня и отправить на дистант учителей и учеников с хроническими заболеваниями: к такому решению пришли региональные власти во время онлайн-встречи оперштаба. Соответствующий документ подписала Наталья Комарова.

Ранее маски можно было использовать только при близком контакте, уроки учителя могли вести и без них при условии сохранения дистанции в полтора метра.

В сургутской мэрии отметили, что средств индивидуальной защиты в каждом учреждении сейчас хватает. Всем необходимым учителей должно обеспечить руководство школы. Также городские власти думают закупать индивидуальные защитные экраны для преподавателей, к примеру, иностранных языков, музыки, мировой художественной культуры, где ученику важно наблюдать за артикуляцией учителя. Стоимость одного такого экрана варьируется от 100 до 350 рублей. Еще дополнительно для образовательных организаций города приобретут 250 дезаров.

В Сургуте на сегодняшний день 130 классов учатся в дистанционном формате. В них либо выявлены случаи заражения ковидом, либо есть контактные лица. У 18 школьников подтвержден диагноз «коронавирус» – все они переносят инфекцию в легкой форме. Среди педагогов почти 40 заболевших. В детских садах на карантине больше 30 групп. Всплеска ОРВИ и гриппа сейчас не наблюдают. «Мы ежедневно наблюдаем как перевод на дистант, так и выход с дистанта. Поэтому пока вот эта цифра достаточно стабильна: от 100 до 130 классов у нас учатся в дистанционном режиме… Более того, подчеркну, что касается гриппа и ОРВИ, и это было отмечено в ходе регионального штаба, так и на муниципальном уровне: сегодня классов закрытых по причине превышения порога заболеваемости в 20 процентов в городе нет», – отметила замглавы Сургута Анна Томазова.

Для родителей школьников и воспитанников детских садов департамент образования сейчас запустил горячую линию. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 52-53-62, 52-53-43, 52-26-13.