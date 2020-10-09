Администрация Сургута опубликовала изображение карт с точками сбора на субботник «Чистый берег»

Глава Сургута Вадим Шувалов опубликовал изображение карт, где указаны точки сбора на субботник «Чистый берег».

«Планируем провести уборку семи участков берега рек Саймы и Оби», — отмечает градоправитель.

Принять участие могут люди, которые предварительно прошли процедуру регистрации. Она закончится 9 сентября в 16:00.

Заявку на участие в акции можно подать на адрес электронной почты: Amineva_AA@admsurgut.ru или по телефону: 95-80-27.

Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Встреча запланирована на 10:00 10 октября.