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​СурГУ начал учить горожан этикету

Курсы по этикету стартовали в Сургуте — можно учиться онлайн

​СурГУ начал учить горожан этикету
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В Сургутском государственном университете стартовал первый курс по этикету, который проходит онлайн на базе «Точки кипения». Он не про реверансы, парики и кринолины, а про манеры поведения, правила приличия, культуру взаимодействия и делового общения с окружающими. Три месяца, 12 академических часов и максимум знаний. По словам автора проекта, Екатерины Третьяковой, такой практико-ориентированный подход поможет студентам наладить контакт, как со сверстниками, так и с преподавателями и будущими потенциальными работодателями. Кстати, проект поддержала и глава региона Наталья Комарова, отметив его важность для молодого поколения, и общества в целом.

Первый блок под названием «Будьте любезны!» включает шесть вебинаров: речевой, деловой, мобильный, столовый, светский и неоэтикет. Участники будут не только слушать лекции, но и самостоятельно выполнять практические задания по совершенствованию своих манер и привычек.

«Жаль, что этикет не передается воздушно-капельным путем. Тогда было бы гораздо приятнее жить в нашем мире, — говорит Екатерина Третьякова. — Этикет — это не просто правила поведения, это атмосфера, в которую мы приглашаем погрузиться всех желающих. Мы не навязываем строгих манер, мы помогаем обрести здравый смысл и логику поступков. Курс направлен не только на изучение основ современного этикета, но и на развитие коммуникативных навыков молодежи, воспитание уважительного отношения к людям. Комфортно мне – комфортно со мной – основа хороших манер! Наши интерактивные занятия будут, безусловно, адаптированы под запросы студентов. Хочется надеяться, что молодежь перестанет стесняться быть воспитанными, проявляя свои лучшие качества – доброту, искренность, уважение».

Екатерина Третьякова — сертифицированный тьютор по вопросам этикета и сервировки. Будучи ранее специалистом департамента культуры, молодежной политики и спорта она с удовольствием познавала азы протокола, получив основы речевого этикета. А в декретном отпуске усовершенствовала свои навыки, пройдя обучение у гуру Москвы и Санкт-Петербурга Ивана Арцишевского, Анны Валл и Мартена Боггартса. Училась параллельно и в Австрийской высшей школе этикета, а совсем недавно получила сертификат от Жаклин Кено (Франция) по искусству сервировки.

«Наш Этикет-центр образовался из маленького образовательного проекта «Привет, этикет!», который мы начинали еще в 2016 году, — вспоминает она. — Он был рассчитан на дошкольников и школьников города. Сейчас мы выходим на новый уровень. Сургут — маленький уютный город, где есть все условия для совершенствования хороших манер. Множество ресторанов, культурных учреждений, где важно знать, как себя правильно вести. Конечно, этикет, как и мода, переменчив — он ситуативен и вариативен. Но есть база, как в гардеробе, это основа, которая помогает сохранять достоинство и элегантность в любой ситуации».

На вопрос, как долго нужно обучаться этому ремеслу, Екатерина ответила: «Учиться быть культурным человеком нужно всю жизнь. Прокачивать свои знания и навыки нужно регулярно, это должно стать вашей хорошей привычкой. Моя же миссия — простым и доступным языком донести смысл утративших силу вещей».

Получится ли у квалифицированного специалиста привить правильные ценности молодому поколению и какое будущее ждет наше общество, узнаем совсем скоро. А пока желаем участникам успехов на пути к цивилизации.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 107, комментариев: 0
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