Налоговая Сургута отозвала иск о банкротстве депутата Евгения Барсова

Налоговая служба Сургута не стала не стала банкротить самого богатого депутата города Евгения Барсова. Заявление, поданное в начале сентября, отозвано заявителем, следует из материалов Арбитражного суда Югры.

В начале осени стало известно, что ИФНС по Сургуту подала иск о банкротстве Евгения Барсова из-за долга по налогам в 1,5 миллиона рублей. Вскоре выяснилось, что заявление подано с нарушениями. Судья дала заявителю срок до 1 октября на приведение документов в порядок. Однако к этому времени, судя по всему, у налоговой не осталось претензий к депутату.

Ранее Евгений Барсов в разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС выразил мнение, что поданный иск о банкротстве может быть реакцией на его позицию по концессии теплосетей. К середине сентября депутат оплатил долг по налогам.

Стоит отметить, что за 2019 год Евгений Барсов заработал 72 миллиона рублей и стал самым богатым народным избранником в городской думе.