Жители Сургута пожаловались администрации на ворон из-за того, что их развелось очень много и они разносят болезни

Жители Сургута пожаловались администрации на ворон – горожан не устраивает соседство с этими птицами, так как они копаются в мусоре и могут разносить болезни.

«Ранее существовала практика отстрела ворон членами охотсообщества. Данный вид борьбы с этими птицами более не практикуется, в связи с чем их, ворон, развелось неимоверное количество. Известно, что вороны негативно влияют на экологическую составляющую, уменьшая численность популяции более мелких птиц, уничтожающих насекомых. Так же вороны способствуют распространению инфекций и просто разоряют мусорки, хуже бродячих собак», – написал местный житель на портале «Твой Сургут».

В администрации горожанину ответили, что профилактикой и защитой населения от болезней, общих для человека и животных занимается «Сургутская городская ветеринарная служба». Свои жалобы можно оставить по телефонам 319-053, 316-380, E-mail: ppvetupr@mail.ru, ведомство обязательно отреагирует на сообщение.

Напомним, что ранее жители Сургута жаловались на сограждан, которые кормят голубей: из-за прикорма птицы портят сооружения.