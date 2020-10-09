Сургутянин стал фигурантом уголовного дела из-за разбитого экрана в лифте

В Сургуте полицейские задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном уничтожении имущества. Утром 4 октября злоумышленник разбил локтем видеоэкран в лифте одного из жилых домов по улице Университетская.

«Позже сургутянин был установлен и задержан. Сумма причиненного ущерба составила 25 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», – сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.

Примечательно, что на допросе в отделении полиции подозреваемый заявил, что готов возместить причиненный ущерб, но, о каком ущербе идет речь, он не помнил.

Ранее в Сургуте был задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль внедорожника и повредил шесть автомобилей на стоянке.