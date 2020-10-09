В Сургуте во время аварии пострадал не пристегнутый пассажир

В Сургуте «Приора» протаранила «ВАЗ». Инцидент произошел накануне, 8 октября, ближе к девяти часам утра. Об этом сообщает пресс-служба югорской ГИБДД.

«Около 8:30 в городе Сургут 46-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», при выезде с прилегающей территории, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора», – информирует ведомство.

Отмечается, что пострадавшая 26-летняя пассажирка «Приоры» не была пристегнута. Остальные участники ДТП не получили травм.

Напомним, что в Югре стало происходить больше автомобильных аварий. Так, совсем недавно, под Нижневартовском столкнулось три авто – два человека пострадали.