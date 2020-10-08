В Сургуте городские службы приводят в порядок городские клумбы — зима близко

Специалисты лесопаркового хозяйства Сургута сегодня окончательно прощаются с летом. Работы по уборке цветов с городских клумб выполнены на 50 процентов. Завершить планируют к 15 октября.

В этом году улицы города украсили почти 300 тысяч растений. На эстетическое благоустройство города было потрачено около 15 миллионов.

«В городе этим летом было благоустроено 34 цветника на общей площади 28 тысяч квадратных метров. В весенний период мы высадили порядка 290 000 штук цветочных растений. На сегодняшний день мы убрали где-то половину. Подготовили клумбы к зимнему периоду», – рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Ирина Николаенко.

При этом уже стартовала подготовка к следующему лету: уже известно, что весной 2021 года сургутян будут радовать тюльпаны. На трех объектах луковицы растений высадили 3 октября. Когда тюльпаны отцветут, их сменят на однолетние цветы: ценерария, львиный зев, бархатцы, георгины, астры.