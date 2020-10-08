16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9157   EUR  91,6990  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Отцвели уж давно петуньи и бархатцы: с сургутских улиц убрали клумбы

В Сургуте городские службы приводят в порядок городские клумбы — зима близко

​Отцвели уж давно петуньи и бархатцы: с сургутских улиц убрали клумбы
Фото предоставлено администрацией Сургута

Специалисты лесопаркового хозяйства Сургута сегодня окончательно прощаются с летом. Работы по уборке цветов с городских клумб выполнены на 50 процентов. Завершить планируют к 15 октября.

В этом году улицы города украсили почти 300 тысяч растений. На эстетическое благоустройство города было потрачено около 15 миллионов.

«В городе этим летом было благоустроено 34 цветника на общей площади 28 тысяч квадратных метров. В весенний период мы высадили порядка 290 000 штук цветочных растений. На сегодняшний день мы убрали где-то половину. Подготовили клумбы к зимнему периоду», – рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Ирина Николаенко.

При этом уже стартовала подготовка к следующему лету: уже известно, что весной 2021 года сургутян будут радовать тюльпаны. На трех объектах луковицы растений высадили 3 октября. Когда тюльпаны отцветут, их сменят на однолетние цветы: ценерария, львиный зев, бархатцы, георгины, астры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:56, просмотров: 24, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Не мастер парковки: пьяный сургутянин разбил шесть машин на стоянке 1869
  2. Русский космос — в муравейнике 1566
  3. ​Нефтеюганского фермера, лошади которого гуляют по городу, привлекли к ответственности 1494
  4. ​В Сургутском районе машина вылетела в болото, утонули два человека 1225
  5. ​Физкультурный код – как в Югре создают доступную инфраструктуру для любителей и профессионалов в спорте 1162
  6. Под Нижневартовском столкнулись три авто: два человека пострадали 803
  7. В Югре выявили 175 случаев заражения коронавирусом за сутки 770
  8. ​Окружное правительство готово помочь югорчанам, живущим в сельской местности, перебраться в дома получше. Как это сделать 696
  9. ​Большинство югорчан считают, что им мало платят 531
  10. ​Восьмилетняя сургутянка взяла чемпионский пояс на соревнованиях по джиу-джитсу 522
  1. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46137
  2. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 18803
  3. ​Выходные в Югре будут ветреными и снежными 12928
  4. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 11354
  5. С ноября два пригородных поезда из Нижневартовска и Сургута перестанут принимать пассажиров 11157
  6. ​Постправда или фейк? 11057
  7. ​83-летнего югорчанина, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым 8384
  8. ​Конец Югорскому тракту 7890
  9. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 7851
  10. ​Сургутянин выжил после выстрела из ружья в рот 6873
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 647253
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270746
  3. ​Кто такой Зятек? 63503
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54279
  5. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46137
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 33018
  7. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32610
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24788
  9. Слишком много истории?.. 24745
  10. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20685

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика