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Пенсионер из Сургута выиграл миллион в лотерее

Военный пенсионер из Сургута стал победителем в лотерее: он выиграл миллион

Пенсионер из Сургута выиграл миллион в лотерее
фото: pixabay.com

Военный пенсионер из Сургута выиграл один миллион рублей в «Русском лото». Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».

«У меня было отличное настроение. Зашел за продуктами, купил себе молочку, хлеб, овощи, а на кассе еще и билетик прихватил, – рассказывает победитель. – Ну а потом получил СМС-ку о выигрыше. Проверил билет в интернете и не поверил своим глазам. Я был с другом в тот момент, попросил и его взглянуть. Осознавать, что ты выиграл в лотерею, ну очень приятно».

Отмечается, что сургутянин потратит часть денег на развитие своего бизнеса, а остальной выигрыш пойдет на личные нужды.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 89, комментариев: 0
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