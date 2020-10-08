Сургутский Горводоканал исследовал порядка 500 проб воды: только 10 % анализов подтвердили загрязнения в сетях ресурсоснабженцев

Глава Сургута Вадим Шувалов вызвал на ковер чиновников, руководителей Городских тепловых сетей и Горводоканала. Поводом для встречи послужили массовые жалобы жителей на качество водопроводной воды. Ранее Вадим Шувалов пообещал разобраться в этой ситуации. Выяснилось, что в большинстве жилых домов не промыли трубы перед осенне-зимним периодом. Градоначальник потребовал всех ответственных лиц отчитаться о проделанной работе.

Что сделали?

Горводоканал в своей лаборатории сделал больше 500 анализов воды, забранных с разных участков трубопроводов. Результаты показали, что почти в 90 процентах случаев причина грязной воды кроется в сетях коммунальщиков. В свою очередь для улучшения качества услуг были приняты дополнительные меры со стороны тепловиков. Директор ГТС Василий Юркин доложил: «На сегодняшнее время ГТС приняли решение: на 14 центральных тепловых пунктах мы уже поставили дополнительные фильтры и также идет закупка на остальные 99 ЦТП». По его прогнозам, результаты эти фильтры покажут примерно через две недели.

Регламента нет — значит, не нужно

В цепочке ресурсоснабжения сети коммунальщиков — последнее, но важное звено. Основная проблема в том, что если ГВК и ГТС свои трубопроводы постоянно промывают, то управляющие компании зачастую на этом экономят. Регламента нет, значит не нужно. Однако в скором времени, возможно, для УК введут это правило. Вадим Шувалов поручил своему заместителю Николаю Кривцову разобраться с управляющими компаниями города, определить регламент их взаимодействия с ГТС и Горводоканалом.

Старые проблемы

«Нефть» из-под крана сургутяне встречали и раньше в это время года. Связано это с тем, что большинство горожан возвращаются с отпусков, увеличивается объем потребления, резко поднимается давление в трубопроводах. Вследствие чего накопившийся за летний период осадок просто-напросто вымывается. Директор Горводоканала Владимир Карнов говорит, что никакого обострения проблемы в этом году нет. Шумиха связана с политической открытостью — все жалобы доходят сразу до главы города: «Житель у нас сегодня привык настолько обращаться, как сказал Вадим Николаевич, до президента, поэтому первое, что он делает — открывает кран, видит что-то его не устраивающее и звонит сразу же куда-то наверх. А в принципе необходимо обратиться в свою управляющую компанию, там уже должно быть принято решение о проведении лабораторных работ и других исследований. Это будет более оперативно».

А деньги вернут?

Участниками диалога вполне справедливо был поднят вопрос о «солидарной ответственности». Если ГВК и ГТС заявляют о готовности сделать перерасчет жителям, у которых факт наличия грязной воды подтвердился, то этого же они ждут от коммунальщиков. Каждый отдельный случай подтверждается лабораторно: по заявкам в диспетчерскую службу на местах специалисты делают забор проб воды. В основном проблема затронула жителей центральных районов города, говорят в ГТС.

Ранее siapress.ru сообщал, что Горводоканал прошел проверку – систему очистки оценил лично Вадим Шувалов. Специалисты пояснили, что вода добывается из защищенных артезианских источников на глубине 300 метров, после чего поступает на очистные сооружения, и оттуда уже отправляется в дома сургутян.