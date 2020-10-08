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​Восьмилетняя сургутянка взяла чемпионский пояс на соревнованиях по джиу-джитсу

Алиса Ермакова из Сургута одержала победу на Открытом Чемпионате Евразии по джиу-джитсу в своей весовой категории

​Восьмилетняя сургутянка взяла чемпионский пояс на соревнованиях по джиу-джитсу
Фото: vk.com/ermakovyuri1982

Юная спортсменка из Сургута Алиса Ермакова стала чемпионкой в своей весовой категории на соревнованиях по джиу-джитсу. Открытый Чемпионат Евразии проходил в Химках. Изначально его планировали проводить в Москве, однако из-за введенных ограничений организаторам пришлось выбрать новую локацию.

Об этом папа девочки Юрий Ермаков пишет на своей странице в социальных сетях: «Возможно мы были на последнем турнире по джиу-джитсу в 2020 году… В основном, вместе с детьми я летаю в Москву или на официальные общероссийские соревнования согласно календарю мероприятий основных организаций нашего вида спорта. Или на международные турниры, проводимые уже много лет крупными иностранными организациями или «нашими». Но увидев данный̆ чемпионат, тем более что на кону стоял чемпионский̆ пояс, и тем более, в современных условиях ненавистного всеми коронавируса, мы без раздумий̆ зарегистрировались и ждали: будь что будет, отменят — не отменят».

В состязании смогли поучаствовать только российские спортсмены из-за сложностей с въездом. Сама Алиса провела три схватки — все они завершились ее победой. В Ги (кимоно) она взяла золото и пояс. В результате этот триумф вывел девочку на новый уровень как в российских, так и в международных соревнованиях.

Алиса Ермакова в этом спорте уже полтора года. С первых месяцев она показывала отличные результаты. Это и неудивительно, ведь примером для нее стали два старших брата и папа-спортсмен, который тоже отличился в этой поездке: обошел более молодых борцов и стал серебряным призером. Ермаковы уже не раз славились своими достижениями в единоборстве.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 276, комментариев: 0
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