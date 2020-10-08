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Жители Сургута жалуются на тротуар, который не до конца вымостили плиткой

Около одной из остановок в Сургуте к осени не успели вымостить тротуар плиткой

Жители Сургута жалуются на тротуар, который не до конца вымостили плиткой
фото: «Черный список Сургут | Отзывы»

Жители Сургута пожаловались на некачественный ремонт тротуара. По сообщениям горожан, дорогу не до конца вымостили плиткой около остановки «Профессиональный колледж». Свои претензии люди опубликовали в местном паблике «Черный список Сургут | Отзывы».

В местной мэрии отметили, что работы не стали заканчивать из-за того, что на этом месте необходимо провести другие коммуникации:

«Плитка в этом месте не закончилась. Здесь будем проводить работы по удлинению футляра и заменять трубы газопровода. Укладывать тротуар продолжим только после окончания этих работ. Возможно, будет это уже в следующем году», – ответили в пресс-службе администрации города.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 78, комментариев: 0
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