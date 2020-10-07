Пьяный сургутянин взял покататься машину отца и разбил шесть автомобилей

В Сургуте задержан 22-летней молодой человек, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел утром 6 октября во дворе одного из домов по улице Губкина.

Молодой человек на Renault Duster въехал в шесть автомобилей, припаркованных во дворе. Машины получили механические повреждения.

Наличие алкоголя в крови у сургутянина показал алкотестер. Сам он рассказал полицейским, что внедорожник принадлежит его отцу. Полицейскими установлено, что в марте нарушитель лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«На данный момент автомобиль нарушителя изъят и помещен на штрафстоянку, в отношении сургутянина составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст.264.1. УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.