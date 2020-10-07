В Сургутском районе автомобиль Volvo утонул в болоте, погибли два человека

На 97 километре автодороги «Сургут — Нижневартовк» автомобиль Volvo S40 вылетел в болото, погибли два человека. Авария произошла минувшей ночью.

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомашиной, по предварительной информации, не учел погодные метеорологические условия, не справился с управлением и по ходу движения совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием в болото. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель автомашины и пассажир 1995 года рождения», – сообщили в пресс-службе полиции Сургутского района.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.