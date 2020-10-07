Администрация Сургута спросила население, какие дороги надо обновить в 2021 году

Подготовку к ремонтной кампании 2021 года в Сургуте власти решили начать с голосования: какие дороги подвергнуть ремонту в первую очередь, решили спросить у населения.

Онлайн-голосование уже началось: на сайте администрации города предложено восемь вариантов, из которых участник голосования может выбрать три. К каждому варианту приложено фото, иллюстрирующее необходимость срочного ремонта. В списке проблемных точек — участки улиц Пионерная, Центральная, Югорского тракта (они находятся в отдалении от жилых микрорайонов города), а также улиц Крылова, Бажова, Маяковского, Быстринской и проезда Рубанко.

Выбрать самые достойные обновления улицы можно до 17 октября: 18-го числа обещают объявить результаты.

Самое главное: все перечисленные участки отремонтируют в любом случае. «Предвосхищая некоторые вопросы, уточню: если за какие-то магистрали не проголосуют, это не значит, что их бросят, — подчеркивает глава города Вадим Шувалов. — Голосование нужно только для расстановки приоритетов. Темпы ремонта и строительства в следующем году сбавлять не намерены».

Напомним, что в этом году на ремонт и строительство дорог было выделено рекордное количество денег — более одного миллиарда рублей.