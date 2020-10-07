В Барсово скоро откроются сразу два спортивных ядра: киберарена и хоккейный корт

В Сургутском районе продолжают расширять возможности для занятия киберспортом. Так, в Барсово появился новый многофункциональный досугово-творческий центр, который, по совместительству, подходит для проведения киберспортивных соревнований.

«Жители хотели, чтобы дети могли заниматься и культурой, и спортом. Поэтому центр многофункциональный: поселок получает и киберарену, и площадку для занятий хореографией, и библиотеку, и многое другое», — подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отметим, что несмотря на большое желание развиваться в киберстезе, районная мэрия не забывает и об обычном спорте — в поселениях продолжается строительство различных спортивных сооружений. В том же Барсово совсем скоро закончится строительство хоккейного корта:

«Наряду с виртуальными спортивными мероприятиями мы стараемся проводить и традиционные. Здесь же рядом построена площадка, а совсем скоро закончат корт. Основание уже готово, завтра должен прийти тент. До конца октября подрядчик обещает сдать объект. Сложность была лишь в том, чтобы соорудить основание, сделать фундамент, а конструкция – быстровозводимая, ее можно закончить буквально за две недели», — рассказал Андрей Трубецкой.

Учитывая высокую готовность объектов, согласно позитивному прогнозу, уже в декабре в них могут пройти районные чемпионаты. Однако надо быть готовым к ситуации, в которой ограничительные меры могут внести свои коррективы.