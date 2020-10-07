В Сургуте управляющие компании сообщили о готовности домов к зимним холодам

Дома Сургута готовы к зимнему периоду – об этом сообщают управляющие компании. К сегодняшнему дню утеплены все подъезды и технические этажи, а также была проведена проверка трубопровода с промывкой теплосетей.

«Подготовка к новому отопительному сезону начинается с момента, когда заканчивается старый. До середины сентября были заменены входные двери и уплотнительные резинки, осуществлена промывка теплосетей, проведены другие работы по утеплению контура жилого дома», – сообщил заместитель директора по эксплуатации УК «ДЕЗ ВЖР» Андрей Черников.

Отметим, что ранее сургутяне жаловались на грязную воду. Глава города Вадим Шувалов лично провел проверку на Горводоканале и убедился, что никаких нарушений нет. В свою очередь представители управляющей компании говорят, что их вины нет – работы по очистке внутридомовых сетей проходят регулярно, старые водопроводы также стараются заменить в скором времени:

«Если выявляются случаи устаревания сетей, то мы либо в рамках текущего ремонта производим замену, либо проводятся мероприятия от фонда капремонта, который успешно включает ремонт инженерных систем. В этом году в двух домах почти закончен такой ремонт – на улицах Федорова и Энергетиков», – подчеркнул Андрей Черников.