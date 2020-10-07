Сургутская «Набережная жизни» прошла отбор на региональный конкурс социально-значимых проектов

Сургутский арт-объект «Набережная жизни» участвует в конкурсе социально-значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание».

Набережная реки Обь от улицы Затонской до обелиска сургутянам, ушедшим на фронт в 1941-1945 гг., стал объектом всеобщего внимания горожан этим летом. Из полуторакилометрового серого парапета она превратилась в яркую ленту истории Сургута. На ней изображены ключевые моменты становления и развития нашего города, начиная с основания острога в 1594 году и по сей день.

Как ранее сообщал siapress.ru, презентация завершенной работы состоялась 22 августа — в День российского флага. Сам объект арт-искусства стал подарком для горожан в год 55-летия с момента присвоения Сургуту статуса города.

Реализовать задумку и сделать набережную центром притяжения для сургутян помогли «Интеллектуальный клуб» и «Молодая гвардия Сургут» при поддержке Фонда президентских грантов и Росмолодежи. Поддержать творческий тандем можно здесь.

Кстати, «Набережная жизни» поборется за победу в номинации «Социальная звезда» с «Сургутской Мадонной».