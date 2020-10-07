В Лянторе ребенок, выбежавший на проезжую часть, угодил под колеса легковушки

В Лянторе сбили ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу. Инцидент произошел накануне, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГИБДД.

«Днем в городе Лянтор Сургутского района на улице Дорожников 21-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», совершил наезд на 10-летнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги. В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы», – сообщают представители ведомства.

Напомним, что это не единственный случай, произошедший в Югре. Так, недавно сразу два ребенка угодили под колеса авто – все отделались травмами.