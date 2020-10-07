В Сургуте вновь пройдет «Чистый берег» — акция по уборке территории

10 октября в 10:00 в Сургуте пройдет федеральная экологическая акция «Чистый берег».

Целью проекта служит очищение прибрежной полосы от мусора. Планируется уборка на территории водоохранной зоны около ТЦ «Купец» и СТ «Черемушки», возле реки Обь (рядом с ТЦ «Сити Молл») и Сайма (рядом с СурГУ и набережной Ивана Кайдалова), а также в парке «Кедровый Лог».

Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Всех желающих облагородить свой город просим оставлять заявку на участие в акции на адрес электронной почты: Amineva_AA@admsurgut.ru или на контактный телефон: 95-80-27. Последний день подачи заявки — пятница, 9 октября, до 16:00.