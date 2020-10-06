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​Число безработных в Сургуте увеличилось за время пандемии в 24 раза

Уровень безработицы в Сургуте на сегодня составляет 4,33%

​Число безработных в Сургуте увеличилось за время пандемии в 24 раза
Фото: pixabay.com

В 24 раза выросло число безработных в Сургуте с начала пандемии коронавируса: об этом сообщила в эфире siapress.ruдиректор городского центра занятости населения Ирина Мочалова.

«По состоянию на 5 октября в городе зарегистрировано 7 330 безработных человек; в Сургутском районе — 2073 человека, — говорит она. — Для сравнения: 1 января 2020 года в Сургуте было 307 безработных, в районе — 159».

Это очень высокий уровень, подчеркнула специалист: если на начало года он составлял 0,18 процента, то на сегодня он вырос до 4,33 процента.

Отметим, что во время действия жестких ограничений действовали меры поддержки для тех, кто потерял работу. Сейчас, несмотря на то, что эпидемия продолжается, они отменены.


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Сегодня в 17:56, просмотров: 151, комментариев: 0
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