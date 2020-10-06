Деревянную катушку для обмотки кабеля вытащили из сургутской реки Сайма

В сургутской реке Сайма возле Газпрома спасатели вытащили деревянную катушку для обмотки кабеля. После успешного «спасения» ее разрубили на щепки и транспортировали в неизвестном направлении.

Нашли эту катушку жители города. Они обратились за помощью в управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности — специалисты, в свою очередь, организовали эвакуацию мусора из рукава реки. Остается только догадываться, кто, зачем и почему это сделал, но суть в том, что такие вот «находки» плавают на Сайме регулярно, отмечают они.

Само управление лице заместителя директора Ирины Николаенко, прокомментировало эту ситуацию так: «Да, случаи загрязнения окружающей среды не редкость. Мы регулярно проводим субботники «Чистый берег» и приглашаем всех желающих присоединиться к ним».

Кстати, ближайший субботник состоится уже на этой неделе — 10 октября.