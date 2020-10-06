Росавиация разрешила международные перелеты из Сургута в Турцию

Федеральное агентство воздушного транспорта дало допуски российским авиакомпаниям на выполнение регулярных полетов по 169 международным направлениям и чартерных полетов по более 20 маршрутам. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.

Так, авиакомпания Azur air получила допуски на полеты из Сургута в Стамбул (Турция) и Наманган (Узбекистан).

Впрочем, в Росавиации уточнили: «Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов».

На данный момент в расписании аэропорта Сургута нет рейсов в Стамбул и Наманган, на сайте авиакомпании также нет возможности выбрать билеты по данным направлениям.

Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса России приостановила международное авиасообщение. В конце лета ряд направлений был открыт. Из некоторых аэропортов страны можно улететь в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швецию, Танзанию и на Мальдивы.