Вадим Шувалов усиливает экономический блок администрации, чтобы пройти на второй срок

В администрации Сургута произошли важные кадровые изменения – Елену Дергунову на посту директора департамента финансов сменила главный бухгалтер города Маргарита Новикова. Соответствующую информацию ИА СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе мэрии.

Елена Дергунова заняла пост директора департамента в 2016 году. Ранее она руководила управлением анализа и сводного планирования расходов. В тот период в структуре администрации города прошли самые масштабные изменения.

Эксперты связывают нынешние кадровые перестановки с необходимостью усилить экономический блок администрации в предвыборный год.

«Для Вадима Шувалова, чьи полномочия истекают в 2021 году, важно собрать команду сильных специалистов для реализации масштабных и финансово затратных проектов, чтобы обеспечить себе второй срок», – отметил анонимный источник агентства.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, перед чиновниками на следующий год остро стоит проблема перераспределения бюджетных средств таким образом, чтобы выполнить планы по дорожной кампании и отремонтировать внутридворовые проезды. На последние требуется порядка миллиарда рублей.