​«Сургутская Мадонна» претендует на звание «Социальная звезда»

Проект «Сургутская Мадонна как объект культурного наследия» прошёл отбор на Конкурс социально-значимых проектов и успешных гражданских практик – Премия «Признание» и претендует на победу в номинации «Социальная звезда». Об этом рассказали в пресс-службе сургутского аэропорта и призвали проголосовать за «Сургутскую Мадонну» портале Югражданин.рф.

«Каждый голос очень важен! Заранее всем спасибо!» – отметили в пресс-службе.

Общественное голосование продлится до 16 октября включительно. Победители народного голосования получат дополнительные баллы и повысят свои шансы на победу в конкурсе.

На конкурс «Премия «Признание 2020» поступило 54 заявки из 14 муниципальных образований Югры. В номинации «Социальная звезда» у «Сургутской Мадонны» 18 конкурентов.