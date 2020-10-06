Сургутянин убил женщину двумя ударами кулака

В Сургуте задержан 33-летний местный житель, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Преступление совершено еще 11 августа 2020 года. Трагедия разыгралась в квартире одного из домов по улице Трубная

«Из ревности подозреваемый нанес не менее двух ударов кулаком в область лица своей 38-летней сожительницы, от которых последняя скончалась», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Решение о возбуждении уголовного дела принято только сейчас. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства преступления.