ГИБДД Сургута призывает водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах в связи с приближающимся зимним периодом

Фотографиями и видео первого снега сургутяне атаковали социальные сети. Многие этому событию искренне радуются. Но забывать не стоит и о безопасности. Госавтоинспекция рекомендует водителям авто обращать внимание на состояние дорожного покрытия и своевременно менять летнюю резину на зимнюю.

Производители шин традиционно рекомендуют менять покрышки при понижении температуры до +7°C и ниже.

«Соблюдайте осторожность и будьте предельно внимательными на дороге, избегайте резкого маневрирования и торможений, соблюдайте безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами, выбирайте безопасный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям».

Всплеск ДТП из-за гололеда, именуемый в народе «Днем жестянщика», наступает для автолюбителей всегда неожиданно. В 2019, к примеру, 17 октября было зафиксировано более 40 дорожно-транспортных происшествий.

На ближайшую неделю синоптики обещают осадки в виде дождя и снега. Днем температура воздуха плюсовая. К выходным возможно потепление до +8. Однако ночью столбики термометра будут опускаться и ниже нулевой отметки.