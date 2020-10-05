Обладательницей титула «Mrs Crystal Crown Russia/Europe 2020» стала Мария Кравцива

Всероссийский этап конкурса красоты проходил в Сочи с 1 по 4 октября. В нем приняли участие девушки из России, Украины, Эстонии и Казахстана.

Главная корона едет в Сургут. Ее обладательницей стала Мария Кравцива, мама трех девочек, победительница регионального этапа конкурса.

Югру на предпоследней ступени конкурса достойно представили еще три красавицы. Дальше девушек ждет большая подготовка и борьба за титул «Mrs Crystal Crown World 2020».

Напомним, в 2018 году в финале «Миссис Хрустальная корона Россия – Вселенная» также стала сургутянка Елена Ермакова. Она поздравила новоиспеченную королеву красоты в своем блоге в Инстаграме.