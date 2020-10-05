Сургутяне получат перерасчет коммунальных услуг за грязную воду

Жители Сургута смогут сделать перерасчет коммунальных услуг, если в их квартиры подавалась грязная вода. Вернут деньги тем собственникам, жалобы которых подтвердятся. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил глава города Вадим Шувалов.

Градоначальник также объяснил, почему в этом году проблема льющейся из водопроводного крана «нефти» настолько актуальна.

«Летом, когда многие горожане в отъезде, вода застаивается в трубах, а содержащиеся в ней естественные примеси оседают на стенках трубопроводов. С наступлением осени потребление воды резко возрастает, а отложения отрываются от труб и поступают в краны. Управляющие компании должны перед каждым осенне-зимним сезоном проводить промывку труб водопровода. Однако этого сделано не было — из 1436 многоквартирных домов такую процедуру провели только в 17», – рассказал Шувалов.

Глава города поручил городским службам разработать механизмы взаимодействия между УК, ресурсоснабжающими организациями и департаментом городского хозяйства, чтобы впредь трубы промывались вовремя. Транзитным компаниям также поручено обеспечить возможность слива некачественной воды.

Ранее на Горводоканале прошла проверка, которая не выявила нарушений на водоочистных сооружениях.