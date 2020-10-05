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​Разгадана тайна грязной воды: в большинстве жилых домов Сургута не промыли трубы перед осенне-зимним сезоном

Сургутяне получат перерасчет коммунальных услуг за грязную воду

​Разгадана тайна грязной воды: в большинстве жилых домов Сургута не промыли трубы перед осенне-зимним сезоном
Фото: tvoysurgut.ru

Жители Сургута смогут сделать перерасчет коммунальных услуг, если в их квартиры подавалась грязная вода. Вернут деньги тем собственникам, жалобы которых подтвердятся. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил глава города Вадим Шувалов.

Градоначальник также объяснил, почему в этом году проблема льющейся из водопроводного крана «нефти» настолько актуальна.

«Летом, когда многие горожане в отъезде, вода застаивается в трубах, а содержащиеся в ней естественные примеси оседают на стенках трубопроводов. С наступлением осени потребление воды резко возрастает, а отложения отрываются от труб и поступают в краны. Управляющие компании должны перед каждым осенне-зимним сезоном проводить промывку труб водопровода. Однако этого сделано не было — из 1436 многоквартирных домов такую процедуру провели только в 17», – рассказал Шувалов.

Глава города поручил городским службам разработать механизмы взаимодействия между УК, ресурсоснабжающими организациями и департаментом городского хозяйства, чтобы впредь трубы промывались вовремя. Транзитным компаниям также поручено обеспечить возможность слива некачественной воды.

Ранее на Горводоканале прошла проверка, которая не выявила нарушений на водоочистных сооружениях.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 312, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:32
Странно все это. Из 1436 МКЖД промыли меньше 1 процента. Так эти затраты же входят в содержание жилого дома? Или в тарифы на ХВС? Получается если у меня на кухне стоит дорогостоящий фильтр очистки водопроводной воды, то он забивается этой грязью и быстрее выходит из строя? А если без фильтра то просто пьём грязную кипяченую, которая влияет на здоровье сотен тысяч жителей города! На городских фильтровальных станциях горводоканала выходит прекрасная питьевая вода (она же техническая). Но отсутствие контроля за промывкой систем водоснабжения до квартиры- это упущение УК, за которое надо штрафовать рублем. И центр Гигиены и Эпидемиологии должен произвести повекрки качества воды в жилых домах, где возникают жалобы. Врачи скажут, как влияет грязная водопроводная вода на здоровье взрослых и, особенно, детей. А перечне услуг УК по содержанию домового хозяйства прописан регламент всех работ. И платим мы за их 100%-е выполнение. Как говорится, на веру. Хотя любая оплата выполненных работ, должна содержать акты сдачи-приемки выполненных работ, в том числе и акт промывки труб ХВС. Кто либо из жителей, когда либо видел в глаза эти акты? Все делается по умолчанию. А по факту из трубы течёт некачественная вода только из-за непромытых труб. Кто-то не промывает, потому как дом новый и трубы новые, а деньги берет. Где-то старые, но делает эти работы только после жалоб жильцов. Есть такая традиция в УК не делать рутинную работу по содержанию домов до появления жалобы. Вот появится жалоба- придут сделают. Промолчат. Ну и ладно. А деньги капают. Неужели это уже стиль работы УК?

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