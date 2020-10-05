В день знаний в администрации Сургута рассказали, что штат учителей укомплектован на 98%

В этом году педагогический состав общеобразовательных учреждений города пополнился. Прибыло 187 молодых специалистов. К слову, молодыми считаются педагоги, отработавшие на этом поприще менее трех лет. В общем их число более 400. В образовательные организации стараются привлекать как можно больше кадров, ведь ежегодно растет и количество учеников. Тем не менее, нехватка специалистов все-таки ощущается, говорят в ведомстве. Это касается учителей начальных классов: в 2020 более 6500 тысяч малышей стали первоклассниками; учителей математики, физики.

«Для того, чтобы закрыть полностью вакансии, очень активно мы позиционируем в формате информационного ресурса, выставка «Образование и карьера». Безусловно, вся информация о вакансиях, которая имеется сегодня в муниципальной системе образования, размещается на сайте администрации города для того, чтобы своевременно обеспечить укомплектованность кадрами», — поделилась директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Сегодня в сургутской школе №12 функционирует педагогический класс: в нем учатся ребята, которые по большей части уже нацелены выбрать учительство делом своей жизни. Также партнером администрации в снабжении кадрами является СурГПУ.

Удержать молодых педагогов на местах помогают такие меры социальной поддержки, как наставничество, единовременные выплаты и «подъемные».