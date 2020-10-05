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​Градоначальник и парламентарии Сургута помогли бездомным животным обустроиться

Глава Сургута Вадим Шувалов и депутаты городской думы посетили центр помощи бездомных животных «Переправа»

​Градоначальник и парламентарии Сургута помогли бездомным животным обустроиться
Фото предоставлено администрацией Сургута

В сургутском центре помощи бездомным животным «Переправа» накануне встречали гостей: помочь с обустройством территории приехали городские депутаты, общественники, волонтеры во главе с градоначальником Вадимом Шуваловым. Их встретила руководитель общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева, которая провела экскурсию и рассказала о проектах движения.

Один из них, напомним, выиграл в конкурсе инициативного бюджетирования «Бюджет онлайн» в 2019 году: об этом siapress.ru писал ранее. «В прошлом году мы приняли участие в конкурсе «Бюджет онлайн», и нас поддержало более шести тысяч человек, что дало нам возможность стать одними из победителей, — отметила Александра Нуриева. — Теперь у нас есть возможность реализовать нашу мечту — строить Центр помощи бездомным животным «Переправа». Сумма финансирования — порядка пяти миллионов рублей, большая часть из них пойдет на строительство вольеров для животных, работа уже началась».

К сегодняшнему дню на участке уже установили ограждение, построили 30 вольеров — дом нашли 40 собак; сейчас строится еще 50 вольеров.

Гости поучаствовали в облагораживании участка: высадили рябины и березы, после за чашкой чая поговорили о перспективах «Дай лапу» и «Переправы».


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Сегодня в 13:26, просмотров: 171, комментариев: 0
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