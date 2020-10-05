Сургутянин получил пулю в голову и остался жив

В Сургуте следователи проверяют обстоятельства инцидента, произошедшего утром 4 октября с 57-летним местным жителем. Мужчина остался жив после выстрела из ружья в голову.

«В утреннее время мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругой произвел выстрел из травматического пистолета себе в ротовую полость. В связи со своевременно оказанной медицинской помощью мужчина остался жив», – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, чтобы принять процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Сургуте из окна 11 этажа дома на Тюменском тракте выпал 31-летний мужчина. От полученных травм он скончался.