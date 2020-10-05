В рейтинге «богатых» городов России Сургут занял четвертую строчку

Средняя заработная плата сургутян по данным Росстата за период с января по июнь составила 77 тысяч рублей. Этот показатель вывел Сургут на четвертую позицию в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами. По соседству, на пятой строчке разместилась столица Югры. В Ханты-Мансийске объем жалованья в среднем 75,4 тысячи рублей.

По результатам исследования РИА Новости, лидером стала Москва. Там средняя чистая зарплата в январе-июне (статистика по крупным и средним предприятиям) составила 103,1 тысячи рублей. Далее идут Южно-Сахалинск и Салехард.

Таким образом, четыре города из первой пятерки относятся к северным регионам. Логично, что статистику сделали нефтегазодобывающие предприятия. Отмечается, что относительно высокие зарплаты — это компенсация за труд в тяжелых климатических условиях.

При анализе эксперты РИА Новости учитывали экономический уклад и стоимость стандартного потребительского набора. К примеру, в Сургуте житель со средним уровнем зарплаты может себе позволить 3,24 актуальной товарной корзины. Такой набор используется для расчета прожиточного минимума. Исходя из этих данных, в аутсайдерах рейтинга г. Шахты (Ростовская область), Махачкала, Элиста и Иваново.