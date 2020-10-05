Административный состав «Газпром трансгаз Сургут» перешел на удаленку из-за COVID-19

Компания «Газпром трансгаз Сургут» с 28 сентября постепенно переводит административно-управленческий состав на удаленную работу из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом в регионе. В дистанционном режиме до снятия ограничений будет работать 40 процентов сотрудников. Соответствующие меры принимаются централизованно в группе компаний «Газпром» по всему региону, сообщили ИА «СИА-ПРЕСС» в пресс-службе предприятия.

«Это отработанная и успешно зарекомендовавшая себя мера профилактики коронавирусной инфекции. В течение полугода мы применяем ее в зависимости от складывающейся эпидемической ситуации. Сейчас дистанционный режим введен из-за подъема заболеваемости. Снятие ограничений будет возможно, когда количество новых заболевших пойдет на спад», – пояснили в пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут».

В Югре с конца сентября регистрируется повышение суточного прироста новых заболевших коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 23 280, выздоровели 21 447 человек, умерли 199. 5 октября зарегистрировано 159 новых случаев COVID-19. Это рекордный показатель с конца августа.