Рябиновую аллею на сургутской улице высадили пожарные

Рябиновая аллея на Никольской улице Сургута появилась на минувшей недели стараниями пожарных — в рамках акции «30 добрых дел», приуроченной к 30-летию МЧС России, работники 11 отряда Федеральной противопожарной службы ГПС по Югре высадили 30 молодых рябин. В акции участвовали более 20 работников службы, включая руководителей всех пожарно-спасательных частей.

«Мы очень любим наш город, и сделать его немного зеленее, а воздух в нем хоть немного чище, — это же так здорово!» — прокомментировала начальник отделения профилактики пожаров 11 ОФПС Ольга Фогель.

В отряде уверены, что нынешняя высадка рябин станет для Сургута доброй экологической традицией — коллектив 11 ОФПС намерен проводить акции ежегодно.