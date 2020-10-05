Аритмологи из Сургута впервые провели выездное обследование пациентов с электрокардиостимуляторами

Сургутские аритмологи впервые провели обследование пациентов с кардиостимуляторами из Нижневартовска.

«Выездная работа Кардиоцентра позволяет решать одну из ключевых задач современного здравоохранения – оказание доступной медицинской помощи. В том числе консультации специалистов узкого профиля для жителей Югры. Но сегодня мы должны учитывать еще один крайне важный фактор- эпидемиологическая безопасность и снижение рисков заражения COVID-19, - подчеркнула главный врач Окружного кардиоцентра, главный кардиолог Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева. - Учитывая, что в основном заболеваниям сердца подвержены люди старшего возраста, мы стремимся внедрять такие формы работы, при которых лица категории 65+ будут максимально защищены. Выезд аритмологов в Нижневартовск позволил таким пациентам получить квалицированную помощь, не выезжая за пределы города».

Отметим, что все необходимые приборы врачи привезли с собой. Всего удалось обследовать более 70 жителей Нижневартовска, 20 процентов из которых были направлены на лечение в ОКД.