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Сургутские аритмологи впервые провели выездное обследование пациентов из Нижневартовска

Аритмологи из Сургута впервые провели выездное обследование пациентов с электрокардиостимуляторами

Сургутские аритмологи впервые провели выездное обследование пациентов из Нижневартовска
фото: ОКД

Сургутские аритмологи впервые провели обследование пациентов с кардиостимуляторами из Нижневартовска.

«Выездная работа Кардиоцентра позволяет решать одну из ключевых задач современного здравоохранения – оказание доступной медицинской помощи. В том числе консультации специалистов узкого профиля для жителей Югры. Но сегодня мы должны учитывать еще один крайне важный фактор- эпидемиологическая безопасность и снижение рисков заражения COVID-19, - подчеркнула главный врач Окружного кардиоцентра, главный кардиолог Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева. - Учитывая, что в основном заболеваниям сердца подвержены люди старшего возраста, мы стремимся внедрять такие формы работы, при которых лица категории 65+ будут максимально защищены. Выезд аритмологов в Нижневартовск позволил таким пациентам получить квалицированную помощь, не выезжая за пределы города».

Отметим, что все необходимые приборы врачи привезли с собой. Всего удалось обследовать более 70 жителей Нижневартовска, 20 процентов из которых были направлены на лечение в ОКД.


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Сегодня в 09:51, просмотров: 114, комментариев: 0
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