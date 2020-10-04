Для прихожан Сургута стала доступна икона еликомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери с частицами мощей

В Сургут привезли икону великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии с частицами их мощей – их престольный праздник отмечался верующими 30 сентября. Святыню привез Митрополит Сургутский и Ханты-Мансийский Павел. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Отмечается, что горожане могут совершить молитвенное поклонение до 10 октября в монастыре имени этих святых в районе НГДУ.

Напомним, что недавно стало известно о том, что в Югре близ Ханты-Мансийска могут открыть первый мужской монастырь. Ранее в Сургуте был открыт женский.