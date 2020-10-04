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Сургутяне делятся фотографиями первого снега в соцсетях

Жители Сургута заполонили соцсети фотографиями первого снега

Сургутяне делятся фотографиями первого снега в соцсетях
фото: instagram.com/valusha_golikova/

Жители Сургута делятся фотографиями первого снега в социальных сетях. Так, фото одной из горожанок опубликовало сообщество «О, Сургут».

Несмотря на то, что со вчерашнего снегопада уже практически ничего не осталось, отчаиваться не стоит: синоптики предупреждают, что минусовая температура сохранится вплоть до следующих выходных.

Напомним, что горожане очень часто делятся фотографиями природных явлений в соцсетях. Так, например, в июне сургутяне запечатлели на камеры красивую грозу и впечатляющий закат.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 798, комментариев: 0
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