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Сургутяне пожаловались на холод и лужи на остановке «Автовокзал»

В Сургуте из-за разбитого стекла в павильоне скапливается дождевая вода

Сургутяне пожаловались на холод и лужи на остановке «Автовокзал»
фото: «Твой Сургут»

Сургутяне пожаловались на разбитое стекло на остановке «Автовокзал». По их словам, из-за этой проблемы в ветреную погоду в павильоне невозможно согреться, а во время дождя там скапливается вода.

«Уже больше полугода разбито стекло на остановке «Автовокзал», никто его не меняет. Сейчас, в прохладное время, остановка продувается насквозь, а во время дождя внутри образуются лужи. Прошу принять соответствующие меры!» – посетовал горожанин на портале «Твой Сургут».

В местной администрации отметили, что хозяина павильона уже известили о необходимости замены стекла и установили сроки – проблема должна решиться в течение месяца.

Напомним, что в городе всерьез занялись проблемой устранения ненадлежащих установок. Так, совсем недавно, siapress.ruсообщал о ликвидации старого павильона на улице 50 лет ВЛКСМ.


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Сегодня в 09:31, просмотров: 182, комментариев: 0
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