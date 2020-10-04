В Сургуте из-за разбитого стекла в павильоне скапливается дождевая вода

Сургутяне пожаловались на разбитое стекло на остановке «Автовокзал». По их словам, из-за этой проблемы в ветреную погоду в павильоне невозможно согреться, а во время дождя там скапливается вода.

«Уже больше полугода разбито стекло на остановке «Автовокзал», никто его не меняет. Сейчас, в прохладное время, остановка продувается насквозь, а во время дождя внутри образуются лужи. Прошу принять соответствующие меры!» – посетовал горожанин на портале «Твой Сургут».

В местной администрации отметили, что хозяина павильона уже известили о необходимости замены стекла и установили сроки – проблема должна решиться в течение месяца.

Напомним, что в городе всерьез занялись проблемой устранения ненадлежащих установок. Так, совсем недавно, siapress.ruсообщал о ликвидации старого павильона на улице 50 лет ВЛКСМ.