В Сургуте благоустройство сквера в 32 мкр города (за новым общежитием СурГУ на 30 лет Победы) никак не завершится — подходы к зеленой зоне представляют из себя печальное зрелище.

«В июле эксперты ОНФ в Югре провели на территории этого парка выездную встречу по обращению сургутянки на прямую линию президента. Жительница пожаловалась первому лицу государства на то, что сквер обустроили еще десять лет тому назад, а про входы и выходы «забыли», — сообщает ОНФ в соцсетях. — Мы нашли три неблагоустроенных входа, где дорожки оканчиваются песком и ямами, безусловно, ни о какой доступной среде речь здесь не идет».

После этого зеленую зону очистили от мусора. Также чиновники пообещали, что через неделю один вход со стороны улицы Каролинского приведут в нормативное состояние. Когда займутся остальными, не известно.