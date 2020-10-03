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​ОНФ пытается добиться от администрации Сургута завершения благоустройства сквера в 32 мкр

В Сургуте благоустройство сквера в 32 мкр города (за новым общежитием СурГУ на 30 лет Победы) никак не завершится — подходы к зеленой зоне представляют из себя печальное зрелище

​ОНФ пытается добиться от администрации Сургута завершения благоустройства сквера в 32 мкр

В Сургуте благоустройство сквера в 32 мкр города (за новым общежитием СурГУ на 30 лет Победы) никак не завершится — подходы к зеленой зоне представляют из себя печальное зрелище.

«В июле эксперты ОНФ в Югре провели на территории этого парка выездную встречу по обращению сургутянки на прямую линию президента. Жительница пожаловалась первому лицу государства на то, что сквер обустроили еще десять лет тому назад, а про входы и выходы «забыли», — сообщает ОНФ в соцсетях. — Мы нашли три неблагоустроенных входа, где дорожки оканчиваются песком и ямами, безусловно, ни о какой доступной среде речь здесь не идет».

После этого зеленую зону очистили от мусора. Также чиновники пообещали, что через неделю один вход со стороны улицы Каролинского приведут в нормативное состояние. Когда займутся остальными, не известно.


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Сегодня в 19:07, просмотров: 100, комментариев: 0
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