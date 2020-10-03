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​В Сургуте на месте, где накануне погиб мотоциклист, поставили новый дорожный знак

В Сургуте на улице 30 лет Победы напротив автозаправки «Эталон», где накануне, 2 октября, погиб мотоциклист, поставили дорожный знак

​В Сургуте на месте, где накануне погиб мотоциклист, поставили новый дорожный знак
МДПС86

В Сургуте на улице 30 лет Победы напротив автозаправки «Эталон», где накануне, 2 октября, погиб мотоциклист, поставили дорожный знак. Выехать с прилегающей территории автомойки теперь можно только направо. Для чего он там установлен, не понятно. По данным паблика «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]», налево выезд и до этого был запрещен двойной сплошной линией, разделяющий полосы движения на дороге.

Напомним, смертельное ДТП произошло 2 октября в 9:40. Водитель Газели при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклисту. Мужчина скончался до приезда медиков.


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03 октября в 14:51, просмотров: 2904, комментариев: 2
Комментарии:
Igorek86
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03 октября в 19:38
Классика. Каждый раз, когда происходит авария со смертельным итогом, а то и вовсе несколько - ставят новый знак, чтобы потом претензий не было, мол сами не соблюдают ПДД, а потом мрут.
444 Igorek86
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03 октября в 20:27
Это нормальная, я бы даже сказал инстинктивная реакция государства чиновников. Снять с себя и переложить на других ответственность. Как с аварией автобуса с детьми. Результат - тысяча инструкций и приказов, которые любые выезды делают просто невозможными. Или как в Москве, впервые за всю историю существования подземных переходов и автобусного движения автобус въехал в подземный пешеходный переход. Реакция чиновников? Все спуски в переходы в 12-миллионном городе, а их около 700 да умножить на минимум четыре спуска, перекрыли бетонными блоками, не знаю уж за какие миллиарды. Государство для государства. Никем не избираемые и никому не подконтрольные чиновники захватили власть в стране и не отдадут ее уже ни за что.
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