В Сургуте на улице 30 лет Победы напротив автозаправки «Эталон», где накануне, 2 октября, погиб мотоциклист, поставили дорожный знак. Выехать с прилегающей территории автомойки теперь можно только направо. Для чего он там установлен, не понятно. По данным паблика «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]», налево выезд и до этого был запрещен двойной сплошной линией, разделяющий полосы движения на дороге.

Напомним, смертельное ДТП произошло 2 октября в 9:40. Водитель Газели при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклисту. Мужчина скончался до приезда медиков.