В Сургуте сегодня утром, 3 октября, из окна 11 этажа Тюменского тракта, 4 выпал мужчина.

В Сургуте сегодня утром, 3 октября, из окна 11 этажа выпал мужчина. Трагедия произошла по адресу Тюменский тракт, 4.

По данным «К-Информ», погибший — 31-летний житель города, который накануне пришел в гости к бывшей жене. Супруги справляли День рождения дочери.

«Как говорят соседи, никакого скандала и шума в квартире не было. Известно, что погибший однажды пытался свести счеты с жизнью. И прошел лечение в специализированном медучреждении», — сообщается в посте.

Обстоятельства, которые привели к падению, установят следователи.