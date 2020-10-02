Куда сходить в Сургуте онлайн

Онлайн-концерт рок-группы «Ария» «Точка невозврата»

Вспомнить былые времена или просто насладиться отечественным роком можно и онлайн. «Ария» опубликовала на своем YouTubeканале запись концерта, на котором прозвучат лучшие песни этой группы.

Виртуальная выставка зарубежных картин из коллекции музея Радищева

В музее Радищева хранятся множество знаменитых полотен. В этот раз любителям изобразительного искусства предложили насладиться творчеством известных зарубежных художников – Жака Куртуа, Карло Маратты, Джованни Ланфранко, Жана Луи Демарна. Картины можно посмотреть здесь.

Запись спектакля «Денискины рассказы»

Все в детстве читали знаменитую книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Если есть желание познакомить своих детей с этим произведением (или же вспомнить детство самому), то можно сделать это и в иной форме – показать постановку в исполнении актеров РАМТа. Спектакль доступен здесь.